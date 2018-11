Es ist wieder so weit. So wie die Anleger in jedem Frühling gespannt darauf schauen, ob die Kurse gemäß dem Börsianersprichwort „Sell in May“ auch wirklich fallen, stellen sie sich auch regelmäßig im Spätherbst die Frage, ob die Notierungen im Zuge der vielzitieren Jahresendrally anziehen. Das ist im November 2018 nicht anders als in den Jahren und Jahrzehnten davor.