Politische Risiken in der EU werden eingepreist

Hinzu kommt, dass viele Beobachter die aktuelle Krise in den USA eher aus einer sozialen, denn aus einer Marktperspektive betrachten. Dass in diesen Tagen Millionen US-Amerikaner ihre Jobs verlieren und nicht in ein gut eingespieltes Sicherheitsnetz aus Kurzarbeitergeld oder anderen staatlichen Unterstützungen fallen, ist selbstverständlich eine Katastrophe. Doch der Markt bewertet eher nüchterne Zahlen – und weniger die ergreifenden Schicksale. Blickt man auf die US-Arbeitslosenquote seit 1948, so fallen die vielen Spitzen auf: Die Arbeitslosenquote steigt in der Regel rapide an, sinkt aber häufig fast genauso schnell wieder. Daran, dass die Vereinigten Staaten als modernste Volkswirtschaft der Welt diese Krise überstehen werden, besteht angesichts dieser Geschichte kein Zweifel.