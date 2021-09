Viel wird dieser Tage darüber spekuliert, wer heute in drei Wochen in Katerstimmung sein wird: entweder weil er am Vortag die Bundestagswahl für sich entschieden und entsprechend gefeiert hat – oder weil er krachend verloren und sich mit einem Glas Wein zu viel darüber hinweggetröstet hat. Auch an der Börse ist der Wahlausgang naturgemäß ein Thema. Und wie immer bei Börsianern meist schon vorab: Was, wenn Kandidat A von Partei X ans Ruder kommt? Was, wenn Kandidatin B von Partei Y das Rennen macht? Ist das eine oder das andere eher Treibstoff für die Börse? Oder zwingt es den Aktienmarkt in die Knie?