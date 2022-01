Was Kupfer gerade auch für Börsianer speziell in den vergangenen zwei Jahren interessant gemacht hat, ist seine Kursentwicklung. In diesem Zeitraum verdoppelte das Metall seinen Wert, zudem erreichte es im Zuge dessen im vergangenen Sommer sogar ein neues Rekordhoch. Die zeitweise besonders dynamische Entwicklung zeugte von dem Nachholtempo, das die Wirtschaft nach dem ersten Corona-Schock an den Tag legte. Die Nachfrageseite sorgte also bereits dafür, dass die Entwicklung des Metallpreises ins Positive tendierte – und hinzu kam dann noch die Angebotsseite. So war Covid-19 ursächlich für eine künstliche Verknappung; pandemiebedingte Maßnahmen in Ländern, in denen Metalle wie Kupfer gefördert werden, sorgten für eine Drosselung der Produktion und somit für ein geringeres Angebot. Ähnliches wie für Kupfer gilt auch für das Gros der anderen Industriemetalle, wie die Performance des LME-Industriemetall-Index offenbart. Dieser markierte im Oktober ein bisheriges Allzeithoch. Zuletzt verzeichneten vor allem Aluminium und Nickel kräftige Kurszuwächse.