Da wären an und für sich lediglich zwei nennenswerte Punkte. Zum einen hat das Coronavirus – so viel steht mittlerweile fest – erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. So ist es mehr als erwähnenswert, dass Apple seine eigene Umsatzprognose für das laufende Quartal nach unten anpasste – eine wegen Corona langsamer als geplant hochfahrende Produktion verursacht Lieferengpässe – und dass bei Adidas das China-Geschäft im Februar förmlich einbricht. Überhaupt dürfte die gesamte Volkswirtschaft Chinas im Zusammenhang mit dem Virus einen merklichen Anteil ihres Wachstums einbüßen.



Zum anderen könnte zumindest in dem einen oder anderen Markt noch eine Entwicklung für Unbehagen sorgen, die in der Fülle der Corona-Schlagzeilen etwas untergeht: Das Handelsabkommen zwischen den USA und China führt zu einer Verlagerung von Nachfrageströmen – was sich im negativen Sinne auf die Exportquoten Europas und hier vor allem Deutschlands auswirkt.