Allerdings steckte diese Industrie wenn auch nicht in den Kinderschuhen, so doch in einem wesentlich früheren Stadium als heute, weshalb das Interesse des Kapitalmarkts dann auch wieder nachließ. Einen nicht unerheblichen Anteil der damit einhergehenden Kursverluste hatte auch das Platzen der Dotcom-Blase, in dessen Zuge innovative Ideen an der Börse abgestraft wurden. Sippenhaft ist nicht auf Corona beschränkt.



Natürlich werden auch nach der Krise Anleger kritisch auf die Nachteile der Wasserstoff-Technologie schauen; dazu gehören zweifellos ihre vergleichsweise hohen Kosten. Diese könnten allerdings in den kommenden Jahren im Zuge einer Ausweitung der Produktion und der Nutzung von Skaleneffekten reduziert werden. Entscheidend wird dafür sein, dass die Branche ihre großen Stärken ausspielen und kommunizieren kann. Und hier ist in erster Linie die große Reichweite zu nennen, die den großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz der Elektromobilität bedeutet.