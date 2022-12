Dass in den Schwellenländer die Aktienmärkte in besonderem Maße und überdurchschnittlich stark unter Druck kamen, liegt aber nicht nur an der konjunkturellen Entwicklung selbst, sondern auch am fast schon traditionellen Verhalten der Marktteilnehmer: Wenn es unruhig wird an den Börsen, nimmt bei Investoren in der Regel die Risikobereitschaft ab – und sie ziehen sich aus vermeintlich unsicheren Märkten zurück. Darunter leiden dann besonders kräftig die Indizes in den Schwellenstaaten, die sich – zieht man für die Betrachtung den Index MSCI EM heran – schlechter entwickelt haben als der MSCI World, der zwar weltweit breit aufgestellt ist, aber eben einen Schwerpunkt auf westlichen Industriestaaten, speziell den USA, hat.