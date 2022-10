In den Nachrichten ist es – zumindest aus westeuropäischer Sicht – zuletzt vergleichsweise ruhig um Japan gewesen. Zwar gab es auch hierzulande Schlagzeilen, etwa zum tödlichen Anschlag auf den früheren Premierminister Shinzo Abe und den Umständen seines Staatsbegräbnisses. Doch zwischen den Meldungen über den russischen Krieg in der Ukraine und denen über die Rolle, die China im geopolitischen Kontext spielt und womöglich noch spielen wird, ging Japan zeitweise verloren. In diesem Zuge schien auch der japanische Aktienmarkt etwas aus dem Fokus geraten zu sein. Dabei bietet sich gerade jetzt ein genaueres Hinsehen an. Auch und vor allem, weil Japan bei einem Thema, das derzeit die westliche Welt in ihrem Bann hält, ein gänzlich anderes Bild zeichnet: bei der Inflation.