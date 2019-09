Intel ist also für eine Tech-Aktie schon fast so etwas wie Old Economy – bringt aber dafür auch eine entsprechende Solidität mit sich: Die Dividendenrendite ist mit rund zweieinhalb Prozent für einen US-Konzern, gerade für einen aus dem Tech-Sektor, bemerkenswert hoch. Ein für einen Dividendenwert mindestens genauso wichtiges Kriterium, die Kontinuität, ist bei Intel ebenfalls gegeben – die Kalifornier schütten seit dem Jahr 1992 beständig an ihre Aktionäre aus. Und was konservative Anleger zusätzlich neugierig machen dürfte: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel liegt auf Basis der Schätzungen für das kommende Jahr gerade einmal bei zwölf.