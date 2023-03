Das hört sich gut an, ist es auch – aber nicht alles, was Dividenden zahlt, muss glänzen. Auch wenn ein erheblicher Teil der jährlichen Aktienrendite über die Dividende reingeholt wird, die Dividende allein ist kein ausreichendes Kaufargument. Das zeigen etwa die jüngsten Querelen um den Immobilienkonzern Vonovia. Auch Vonovia hat aktuell eine ähnlich hohe Dividendenrendite wie BMW und Mercedes, dazu aber auch einen Pott voller Probleme. Von Korruption konnte man in den zurückliegenden Tagen in den Zeitungen lesen, sogar die Staatsanwaltschaft war zu „Besuch“. Was genau passiert ist, wissen wir noch nicht, aber das Beispiel zeigt, dass die Dividende allein nicht ausreicht.