Zukunftsfinanzierungsgesetz Darum wittern Aktionärsschützer einen Angriff

Viele SPACs haben zuletzt keine Übernahmeziele gefunden. Und mit so manchem Börsenmantel haben Anleger in den vergangenen Jahren Geld verbrannt. Das geht in Deutschland voraussichtlich bald noch einfacher als bisher, wenn das nun vom Kabinett beschlossene Gesetz auch so durch den Bundestag geht. Ein Fortschritt? Ansichtssache.



