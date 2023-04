Zusammenschluss von UFC und WWE Wie Anleger vom Kampfsport-Deal des Jahres profitieren können

WWE soll in den kommenden Monaten in einem neuen Unternehmen aufgehen, in dem auch die UFC gebündelt wird. Für die zweite Jahreshälfte ist, ebenfalls in New York, der Börsengang dieses Unternehmens angestrebt. Der Name steht noch nicht fest, das Tickerkürzel soll TKO lauten (wie in „technischer Knock-out“).