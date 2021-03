Zykliker statt Corona-Lieblinge Wer den Dax in neue Rekordhöhen treibt

Das Umschichten der Anleger machte sich in Kurssprüngen bei den Aktien aus dem Auto- und Bankensektor bemerkbar. Papiere von Continental, BMW und Daimler rückten zwischen 3,2 und 5,3 Prozent vor, während jene der Deutschen Bank um 4,3 Prozent auf ein Hoch seit 2018 stiegen. Im Finanzsektor sieht JPMorgan-Aktienstratege Mislav Matejka ein attraktives Anlageumfeld auch in Erwartung weiter steigender Marktzinsen.



Allgemein sieht Matejka weiteres Potenzial in Werten, die von einer Lockerung der Restriktionen in der Corona-Pandemie profitieren – ein Szenario, auf das sich Aktienanleger derzeit vor allem im Reise- und Freizeitsektor einlassen. So ging es für die Papiere der Lufthansa und des Flughafenbetreibers Fraport im MDax um 5,7 respektive 7,4 Prozent bergauf.