Finanzpolitik: Aktienmarkt: Weitere Tiefschläge befürchtet

Wer wissen will, welchen Weg die Börse in den kommenden Wochen nimmt, sollte zunächst in den Rückspiegel schauen. Denn die massive Verschuldung von Staaten und Banken, deren Kreditvergabe und die daran eng geknüpften Aussichten für die Konjunktur werden noch jahrelang die Entwicklung an den Aktienmärkten bestimmen. Zumal das Grundproblem bleibt: Niemals zuvor hatte die Finanzbranche einen größere Bedeutung für die Wirtschaft als in den zurückliegenden Jahren. Und niemals zuvor waren ihre Erträge derart künstlich aufgebläht. Bis ins vergangene Jahr hinein trugen etwa die US-Banken mit zwei von fünf Dollar zum Gewinn der US-Wirtschaft bei. Wie heute jeder weiß, standen die Gewinne nur auf dem Papier und waren zudem auf faule Kredite gebaut. „Die USA werden fast eine gesamte Generation brauchen, um die Folgen der hohen Verschuldung zu bereinigen“, ahnt Michael Keppler, der Gründer der bankunabhängigen Fondsgesellschaft Keppler Asset Management in New York.