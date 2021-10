„Maßnahmen gegen das Schürfen nötig“ Umweltschützer protestieren gegen Bitcoin-Kraftwerk in New York

Hochul solle als Beispiel für das ganze Land vorangehen. „Ich denke, dass dieses Kraftwerk vor allem ein wichtiger Test ist, ob das Klimagesetz des Staates überhaupt etwas wert ist“, sagt Jedith Enck, die ehemalige Leiterin der US-Umweltbehörde in der Region, über den Fall Greenidge. Die Entscheidung New Yorks ist noch nicht gefallen. Aus einem Tweet des Umweltbeauftragten Basil Seggos lassen sich jedoch klare Zweifel an der Genehmigung herauslesen: Der Staat New York habe durchaus Bedenken, was die Rolle von Bitcoin-Mining beim Ausstoß von Treibhausgasen angehe, schrieb er.



