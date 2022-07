100-jährige Anleihen Ist der NRW-Finanzminister ein Genie?

Ähnlich sieht es in Bremen aus, wo Finanzsenator Dietmar Strehl von den Grünen die Finanzen verantwortet. In Sachen Wirtschaftsleistung ist Bremen das kleinste Bundesland, und auch am Kapitalmarkt trotz hoher Schuldenstände nur ein kleiner Spieler. Der Finanzsenator teil auf Anfrage mit, dass fällige Kredite in den vergangenen Jahren mit längeren Laufzeiten refinanziert wurden. Konkrete Angaben zur Duration macht er zwar nicht. Die durchschnittliche Zinsbindung (nicht zu verwechseln mit der Duration) der Bremer Verbindlichkeiten sei aber zwischen Ende 2016 und Ende 2021 von sieben auf elf Jahre gestiegen. Auch in Bremen ist die Tendenz in Richtung längere Laufzeiten also klar.