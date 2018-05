Um in den Lagerraum des Goldes zu kommen, müssen die Türen per Code geöffnet werden. Es gibt drei Schlösser und Zahlenkombinationen. Laut der New Yorker Fed gibt es keine einzige Person, die alle drei Codes kennt. So braucht es immer mindestens drei Menschen, um in den Tresorraum zu gelangen. Und auch wenn die richtige Zahlenkombinationen eingegeben werden, und sich der Stahlzylinder in Bewegung setzt, löst das Sicherheitssystem stillen Alarm aus. So kann das Sicherheitspersonal überprüfen, ob es sich um einen autorisierten Zugriff handelt oder nicht.