30 Jahre Geld ohne Gegenleistung Das Anleihen-Paradox kann nur zwei Dinge bedeuten: Blase oder Katastrophe

Nun trage ich ja einige Weisheiten von berühmten Börsenexperten Kostolany in meinem Rucksack und eine davon ist: „Wer Volkswirtschaft studiert hat und zur Börse gehen will, muss alles sofort und radikal vergessen, was er in den Jahren zuvor gebüffelt hat.“ Die momentane Situation erinnert mich aber nicht an ein Hinterfragen von Studienweisheiten, sondern in ihrer Verdrehtheit von bisher Bekanntem eher an einen Science-Fiction Roman, Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Die Feuerwehr dort ist nicht fürs Löschen zuständig, sondern fürs Verbrennen von Büchern, mit dem Ziel, selbständiges Denken zu unterbinden.