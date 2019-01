Ab 1,49 Prozent Zinsen Welche Banken die besten Ratenkredite bieten

Die Bank streckt das Geld für den Kauf des neuen Elektrogeräts oder Autos vor und der Schuldner zahlt den Kredit in festen monatlichen Raten zurück. Die Monatsrate deckt zunächst den Zins. Was nach Abzug der Zinsen von der Rate übrig bleibt, rechnet die Bank für die Tilgung des Kredits an. Mit zunehmender Laufzeit kann ein immer größerer Teil der Raten in die Tilgung fließen. Die Restschuld sinkt also erst langsam, dann schneller.