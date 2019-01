Ab 1,49 Prozent Zinsen Welche Banken die besten Ratenkredite bieten

Schuldner leben derzeit offenbar im Schlaraffenland: Die Europäische Zentralbank will wegen des drohenden Abschwungs noch länger an ihrer expansiven Geldpolitik mit niedrigen Zinsen festhalten. Gleichzeitig hat das Kreditportal Smava seinen öffentlichkeitswirksamen Negativzins-Kredit erst im Herbst 2018 auf die Summe von 10.000 Euro aufgestockt – auch wenn das Lockangebot zeitlich begrenzt war und nur für jene verfügbar, deren Kreditwürdigkeit in der Spitzenklasse liegt.