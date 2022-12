Abgeltungsteuer Wie Anleger Verluste steuerlich verrechnen

Dabei gilt: Kapitalerträge von bis zu 801 Euro (von 2023 an: 1000 Euro) bleiben im Rahmen des Sparer-Pauschbetrags steuerfrei. Um ihn zu nutzen, müssen Sparer ihrer Bank einen Freistellungsauftrag erteilen oder die Kapitalerträge doch in der Steuererklärung angeben (in Anlage KAP). Eheleute oder eingetragene Lebenspartner mit gemeinsamer Steuererklärung können in Summe doppelt so viel an Kapitaleinkünften steuerfrei erzielen; ihre Pauschbeträge werden also addiert.