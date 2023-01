Absturz der Kryptowährungen 116 Milliarden Dollar verbrannt: Die Mega-Verluste der Kryptogurus

Der 45-Jährige wurden in Jiangsu, China, geboren. In den späten 1980-er Jahren zog er mit seinen Eltern, einem Hochschulprofessor und einer Lehrerin, nach Kanada. Bereits in seiner Teenagerzeit fing er mit dem Coden an und entschied sich später für das Studienfach Computerwissenschaften an der McGill-Universität in Montreal.