Aktie stürzt ab Staramba schießt gegen Abschlussprüfer

In der Mitteilung geben die Berliner ungewöhnlich detailliert Einblicke in den Prüfungsprozess. Demnach hätten die Prüfer lange den Eindruck erweckt, statt eines Versagungsvermerks einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen. Am vergangenen Donnerstag um 15 Uhr habe sich das Unternehmen mit den Prüfern dann zur Bilanzsitzung getroffen. „Erst zu Beginn der Sitzung wurde dann erstmalig ein erneuter Versagungsvermerk thematisiert „, klagt Christian Daudert, geschäftsführender Direktor von Staramba. Eine Begründung sei BDO schuldig geblieben. Daudert spekuliert, die Wirtschaftsprüfer habe angesichts „negativer Berichterstattung kalte Füße bekommen“. Der WirtschaftsWoche-Artikel zu den US-Geschäften von Staramba war ebenfalls am Donnerstagnachmittag erschienen.