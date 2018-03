Aktien, Anleihen, Fonds: Die Anlagetipps der Woche

Schwerpunkt von Roche sind Medikamente gegen Krebs. Seitdem die Schweizer 2008 den amerikanischen Biotechkonzern Genentech übernommen haben und damit zahlreiche Medikamente gegen Krebs in ihr Portfolio bekamen, ist Roche auf diesem Gebiet die Nummer eins. Und ein weiterer Durchbruch kündigt sich an: Ein neues Medikament von Roche soll die Stärkung der körpereigenen Immunabwehr gegen Krebs möglich machen. Insgesamt stecken in der Entwicklungspipeline derzeit 27 neue Präparate und Projekte in fortgeschrittenem klinischem Stadium.