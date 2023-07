Aktien-ETFs und Aktienfonds Thelen, Tech und Griechenland: Die Fonds-Gewinner des ersten Halbjahres

Mit einem ETF auf die US-Technologiebörse Nasdaq konnten Anleger in den ersten sechs Monaten dieses Jahres dreimal so viel verdienen wie mit einem Investment in den technologielastigen, aber breiter aufgestellten Index MSCI World. Dieser legte im ersten Halbjahr rund 13 Prozent zu. Sieger im Halbjahresvergleich unter mehr als 4500 Aktien-ETFs und Aktienfonds in der Datenbank des Fondsanalysehauses Morningstar: der börsennotierte Indexfonds VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF. In Euro gerechnet überraschte er mit einem Plus von 144 Prozent. Er besteht aus Aktien von Unternehmen, die weltweit von Kryptowährungen profitieren sollen.