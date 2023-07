Aktien-ETFs und Aktienfonds Thelen, Tech und Griechenland: Die Fonds-Gewinner des ersten Halbjahres

Schon in diesem Jahr könnte das Land wieder von Rating-Agenturen in die Riege der verlässlichen Schuldner aufgenommen werden („Investment Grade“). Börsianer blicken zudem gespannt darauf, ob griechische Aktien wieder den Aufstieg in den Kreis der Industrieländer schaffen. Momentan sind griechische Aktien Teil des Schwellenländer-Index von MSCI, in den nicht so viele Gelder fließen und der weniger Aufmerksamkeit bekommt als der MSCI World.