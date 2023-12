Aktien: Kapitalistische Ideen gegen Einsamkeit

In einer Familie wird es nie langweilig. Sie sorgt für Leben in der Bude. Windeln.de würde sich auch freuen, wenn mehr Babys geboren würden. Der deutsche Versandhändler für Baby- und Kinderartikel mit Firmensitz in München war 2015 an die Börse gegangen und hat Ende 2022 Insolvenz angemeldet. Die Webseite Windeln.de ist jetzt Teil der Yuunic AG aus der Schweiz, deren Aktien in Deutschland nicht gehandelt werden. Online-Einkauf für frisch gebackene Eltern bieten längst auch die bekannten Drogeriemärkte – eigentümergeführt und nicht an der Börse.