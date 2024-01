Aktien von Bahngesellschaften Bahn-Aktien statt Streik-Frust: Ideen für Anleger

In den Vereinigten Staaten ist auf der Schiene einiges los. Das liegt allerdings nicht so sehr an hohen Fahrgastzahlen – sondern eher an regem Konsum. Der US-Eisenbahn-Riese Union Pacific generiert seinen Umsatz fast ausschließlich mit dem Transport von Gütern. Die von Investorenlegende Warren Buffett aufgekaufte Konkurrenzgesellschaft BNSF ist noch etwas größer, aber nicht mehr an der Börse handelbar. So bleibt Anlegern Union Pacific (ISIN US9078181081). Die Gesellschaft stammt aus Buffetts Heimat Omaha. Womöglich wäre auch sie in Buffetts Portfolio, müsste er nicht aus kartellrechtlichen Gründen die Finger von der Aktie lassen.