Aktienanalyse-Anbieter AlleAktien gegen Aktienfinder: Schlammschlacht der Aktienportale

Aktienfinder-Gründer Tiedt keilt zurück: Jakob habe ihn bei der FAZ „angeschwärzt“. Tiedt hat AlleAktien abmahnen lassen, fordert eine Unterlassungserklärung und will, dass die Anschuldigungen gegen Aktienfinder gelöscht werden. „Danach Schadenersatz und Richtigstellung.“ An den Vorwürfen sei nichts dran, sagt Tiedt. Was etwa die Beschriftung des Abo-Buttons angehe: „Wir haben niemals das Eingehen eines zahlungspflichtigen Abonnements verschleiert. Wir hatten in den fünf Jahren seit Bestehen des Aktienfinders nicht eine einzige Kundenbeschwerde diesbezüglich.“ Auch der Hinweis auf einen angeblich fehlenden Kündigungsbutton für Abonnenten sei nicht korrekt. „Eine Kündigung war und ist nach Anmeldung per Mausklick im Benutzerprofil problemlos möglich.“