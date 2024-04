Aktienanalyse-Portal AlleAktien: Ex-Kunden beschweren sich über Abbuchungen

Verbraucher, denen unrechtmäßig Geld abgebucht wurde, sollten sich an ihre Bank wenden. Diese kann ab dem Tag, an dem das Konto belastet wurde, acht Wochen lang die Lastschrift zurückbuchen. Einen Grund dafür müssen Kunden nicht angeben, auch keine Belege für die Unrechtmäßigkeit der Lastschrift erbringen. Aber Achtung: „Man sollte sich sicher sein, dass die Lastschrift wirklich ohne Grund erfolgte“, warnt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Es sollte also tatsächlich kein Vertrag bestehen. Sonst machen sich Verbraucher schadenersatzpflichtig. Neben den Vertragskosten kämen dann gegebenenfalls Mahnkosten und Schadenersatz auf sie zu.