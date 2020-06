Aktienindex zur Nachhaltigkeit „Von 71 Unternehmen bleiben 27 unter der Temparatur-Obergrenze“

Amerikaner haben sich um Nachhaltigkeitsanalysen lange nicht gekümmert, kaufen jetzt aber alle europäischen Unternehmen in dem Bereich auf, in Europa ist nur noch Imug selbstständig. Haben Amerikaner auch schon bei Ihnen angeklopft?

Wir sind das letzte Unternehmen für Temperaturanalysen, das noch unabhängig am Markt ist. Die Konzentration in der Branche ist ein Problem. MSCI ist unser Hauptkonkurrent, da kann man schon mal den Kopf einziehen. Ich war 2019 drei Wochen von der US Regierung eingeladen, um mit einer internationalen Gruppe die verschiedenen Start-up-Hubs in den USA zu besuchen. Das war schon sehr beeindruckend und etwas ernüchternd, wieder nach Frankfurt zurückzukommen. Aber ich habe dort auch viel gelernt über Open Source-Ansätze, dass sich Mut zur Offenheit lohnt, wenn man das gut macht. Ab 2021 wollen wir unseren Quellcode als Open Source-Projekt anbieten. So gehört die grundlegende Methodik allen, was die Verbreitung als Standard für die Messung von Klimaauswirkungen erleichtert. Das ist unsere Philosophie, damit mehr Gelder in die richtige Richtung fließen.