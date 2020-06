Aktienindex zur Nachhaltigkeit „Von 71 Unternehmen bleiben 27 unter der Temparatur-Obergrenze“

Der Einfluss von Unternehmen auf das Klima wird in der Nachhaltigkeitsdebatte immer wichtiger. Jetzt gibt es aus Frankfurt einen Aktienindex, der 260 europäische Unternehmen bündelt, die zusammen das UN-Klimaziel einer Erderwärmung von maximal zwei Grad erreichen. Die Temperaturauswertungen zu den einzelnen Unternehmen stammen vom Fintech right., den Index setzt der Indexbauer Solactive aus Frankfurt zusammen. Right. berechnet, um wie viel Grad sich die Erde erwärmt, wenn alle Unternehmen bis 2050 so viele Emissionen ausstoßen würden wie die in der jeweiligen Untersuchungsgruppe. Die erlaubten Zielwerte sind je nach Branche verschieden. Telekommunikation als relativ emissionsarme Technologie hat die Zieltemperatur 1,4 Grad, Stromerzeugung dagegen 6,5 Grad. Im so gebildeten „Solactive right. 2 degree-aligned Europe Index“ stecken zum Beispiel die Aktien von Volvo, Deutsche Post, Daimler, Axa und Telefónica. Aktuell nicht enthalten sind etwa Deutsche Telekom, SAP, AB InBev, Nestlé, Airbus, Volkswagen und Lufthansa. Die Unternehmen überschreiten ihre branchenspezifischen Obergrenzen und reißen damit das Zwei-Grad-Celsius-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Unter den Pharmaherstellern schafft es nur Novo Nordisk in den Index. Stärkste Branche sind IT-Dienstleister. Wie die Bewertungen zustande kommen und welche Aussagekraft sie besitzen, beschreibt die right.-Geschäftsführerin Hannah Helmke im Gespräch mit der WirtschaftsWoche.



WirtschaftsWoche: Frau Helmke, tut der Stillstand durch Covid-19 zumindest in punkto Klimaschutz der deutschen Wirtschaft gut? Die Emissionsdaten müssten doch sehr stark sinken?

Hannah Helmke: Wer denkt, dass Corona gut fürs Klima ist, der wird enttäuscht. In den Klimaprojektionen geht man davon aus, dass durch Corona die Emissionen weltweit um etwa acht Prozent zurückgehen. Um das Ziel zu erreichen, dass sich die Erde in den nächsten Jahren nur um 1,5 Grad erwärmt, bräuchten wir einen Rückgang von 7,6 Prozent – allerdings jährlich, bei voll ausgelasteter Wirtschaft und nicht in einem Shutdown-Modus. Reduzieren sich die Emissionen, aber sinkt gleichzeitig auch die Auslastung der Wirtschaft, dann ist das kein Umbau der Wirtschaft, den wir aber brauchen – langfristig geht also an mutigen Maßnahmen für Einsparungen und Klimaschutz kein Weg vorbei.