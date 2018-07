Aktienrückkäufe: Warren Buffett sucht Weg aus dem Anlagenotstand

Hendrik Muhle ist zusammen mit Uwe Rathausky Fondsberater des Acatis Gané Value Event-Fonds. Sie investieren seit vielen Jahren in die Aktie von Berkshire Hathaway. Muhle erwartet, dass die Rückkäufe auf dem derzeitigen Kursnivau recht bald beginnen können. „Es ist ein deutliches Signal. Denn kein Aktionär kennt den inneren Wert der Firma besser als Buffett und Munger selbst.“ Den Aktienrückkauf in einem größeren Stil zuzulassen, sei zudem eine kluge Maßnahme, um den Druck auf potentielle Nachfolger von Buffett zu nehmen, Gelder investieren zu müssen. Wenn ihnen die Aktienpreise in anderen Branchen zu hoch sind, sei es allemal besser, eigene Aktien zu kaufen.