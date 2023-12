Aktionärsrechte Abo Wind: Rebellion der Kleinaktionäre

Abo Wind soll von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) umgewandelt werden. Die Entscheidung hatte im Vorfeld unter freien Aktionären von Abo Wind für Unmut gesorgt. Die Komplementäre einer KGaA haben weitergehende Rechte als der Vorstand einer AG. Minderheitsaktionäre befürchten, dass die Gründerfamilien von Abo Wind, die Familien Ahn und Bockholt, in Zukunft durchregieren. Das können sie bei einer KGaA auch dann, wenn ihr Anteil am Unternehmen von derzeit rund 52 Prozent durch die Ausgabe weiterer Aktien verwässert würde.