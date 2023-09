Allianz Global Wealth Report Warum der Wohlstand der Deutschen erodiert

Da gesetzlich zugesagte Renten keine Vermögenswerte in diesem Sinne sind, und es in Deutschland nur ein Umlageverfahren bei der gesetzlichen Rente gibt, wird die gesetzliche Rente auch nicht beim Netto-Geldvermögen berücksichtigt, erläuterte Arne Holzhausen. Er stellte aber auch fest, dass selbst dann, wenn die gesetzlichen Rentenansprüche in Deutschland mit in die Berechnung einbezogen würden, sich am schlechten Abschneiden Deutschlands nicht viel geändert hätte. „Die Rangfolge bei den Pro-Kopf-Vermögen ändert sich kaum, weil andere Länder wie etwa Österreich höhere Renten haben als Deutschland“, so Holzhausen.