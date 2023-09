Allianz Global Wealth Report Warum der Wohlstand der Deutschen erodiert

Weltweit summiert sich das Finanzvermögen privater Haushalte in den wichtigsten 60 Ländern auf gigantische 233 Billionen Euro, so die Recherche der Experten des Versicherers Allianz für den alljährlich erscheinenden Global Wealth Report. Hinzu kommt das Immobilienvermögen, das allerdings in dem Report ausgeklammert wird. Was nach einem voyeuristischen Vergnügen klingt, ist eher eine nüchterne Bestandsaufnahme.