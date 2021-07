Alternativen zum Strafzins Negativzins? Mit diesen Alternativen ist mehr für Sie drin

An niedrige Zinsen haben sich die Sparer in Deutschland längst gewöhnt. Vor zehn Jahren konnten sie mit Festgeld auf Sicht von fünf Jahren noch gut und gerne 2,5 bis 3,0 Prozent Jahreszins erzielen. Mittlerweile sind meist nicht mal mehr 0,5 Prozent drin. Wenn überhaupt – viele Banken und Sparkassen verlangen schon Strafzinsen von ihren Kunden. Ach, nein, Verwahrentgelt heißt der Negativzins, um nicht allzu deutlich zu zeigen, dass die Kreditinstitute fürs Ersparte nichts mehr zahlen, sondern eben noch Kosten berechnen. Allein das Verwahren von Geld ist zu einer Leistung geworden, die von den Kunden gefälligst honoriert werden soll. Dahinter steckt der Strafzins der EZB, den auch die Banken auf ihre Einlagen bei der Zentralbank teils zahlen müssen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Sie selbst werden mit hohen Freibeträgen zum Teil von Negativzinsen befreit, was sie den Kunden gerne verschweigen.