Ist das unbedingt schlecht?

Eine Rentenversicherung ist immer eine Wette auf ein langes Leben. Damit schließt sie aus, dass am Ende des Geldes noch Leben übrig ist, was Sicherheit gibt. Die Rentenversicherungen rechnen jedoch mit einer sehr hohen Lebenserwartung. Oft muss man 90 Jahre oder sogar noch älter werden, um das eingezahlte Geld wiederzusehen. Wer sich schon grundlegend abgesichert hat und etwas zusätzlich für die Altersvorsorge tun will, der sollte also vermeiden, in eine solche Rentenversicherung hereinzukommen.



Wie gelingt das?

Mit der sogenannten förderschädlichen Verwendung. Dabei lässt man sich das Geld auf einen Schlag auszahlen, bevor es eigentlich in die Verrentung geht. Da muss man zwar die Förderung zurückzahlen, nicht aber die Zinsen und Erträge auf dieses vom Staat beigesteuerte Geld. Das ist daher weniger schlimm, als es klingt. Man hat zudem den Vorteil, dass man nur auf die Hälfte des Gewinns Steuern zahlen muss. Das kann zu einer deutlich höheren Rendite führen als eine Verrentung, für die man sehr alt werden muss.