Analyse der EZB-Ratssitzung Bei 2,6 Billionen Euro ist Schluss – oder doch nicht?

Mit Blick auf die Teuerung wies Draghi auf das beschleunigte Lohnwachstum in der Eurozone hin, das in manchen Branchen Raten von bis zu sechs Prozent erreicht hat. Allerdings gelänge es den Unternehmen nicht überall, den Kostenschub an die Verbraucher weiter zu wälzen, erklärte der EZB-Chef. Am einfachsten sei dies dort möglich, wo die Konjunktur gut läuft. Für 2018 erwartet die EZB eine Inflationsrate von 1,8 Prozent, 2019 und 2020 leicht darunter. In Deutschland lag sie mit 2,3 Prozent zuletzt über dem EZB-Zielwert – allerdings müsse die EZB die gesamte Eurozone im Blick haben, so Draghi.