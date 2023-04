Angebote für Sparfüchse: Sichere Zinsen plus Flexibilität: Lohnt sich Zuwachssparen wieder?

Das Wettrennen um die attraktivsten Tagesgeldzinsen könnte also so rasch wieder vorüber sein, wie es begonnen hat. Mittelfristig sind aber zunächst weitere Kampfangebote von Banken möglich. Das spricht dagegen, Fest- statt Tagesgeld zu wählen. Mit einem Festgeldkonto haben Sparer zwar eine längerfristige Zinsgarantie. Sie sind aber nicht so flexibel. In dieser Gemengelage könnte ein spezielles Zinsprodukt sein Comeback feiern: Zuwachssparen, auch Wachstumssparen genannt.