Angriff auf Israel: Was der Krieg in Nahost für Anleger bedeutet

Check Point ist, wie viele größere israelische Unternehmen, nicht an der Börse in Tel Aviv notiert, sondern an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Der Softwarespezialist ist dort mit einer Marktkapitalisierung von rund 16 Milliarden Dollar das wertvollste israelische Unternehmen. Auf Rang zwei liegt mit 13 Milliarden Dollar Börsenwert der Technologiekonzern Nice, spezialisiert auf Callcenter-Software und Künstliche Intelligenz. Anleger können in New York allerdings nicht direkt Nice-Aktien kaufen, sondern Hinterlegungsscheine, sogenannte ADRs (für American Depositary Receipts). Sie verbriefen das Eigentum an Aktien. Viele israelische Unternehmen sind wie Nice gleichzeitig in New York und Tel Aviv gelistet. In Israel werden die Aktien gehandelt, in Amerika ADRs.