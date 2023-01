Angriff des Neobrokers Das steckt hinter dem Trade-Republic-Zinscoup

Zweitens: Die Banken verdienen am Anstieg der Kreditzinsen, etwa bei Darlehen an Unternehmen. „Seit langem erlaubt das gestiegene Zinsniveau wieder eine, in absoluten Werten, signifikante Marge zwischen dem Kreditgeschäft und dem Einlagengeschäft“, sagt Thomas Rederer, Partner bei PwC. So zahlen Firmen für Kredite im Schnitt zurzeit vier Prozent Zinsen, vor einem Jahr waren es noch 1,5 Prozent.