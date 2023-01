Angriff des Neobrokers Zinsofferte von Trade Republic: Jetzt geraten die Banken unter Druck

Mit dem neuen Zinsangebot erweitert Trade Republic seine Produktpalette und dürfte seine Marktmacht weiter ausbauen. Zahlen zu neuen Registrierungen und Geldzuflüssen will das Unternehmen nicht kommunizieren. Für Oliver Geiseler, Partner der Frankfurter Technologieberatung Capco, aber ist das neue Angebot ein „geniales Marketinginstrument“. Denn der Neobroker locke damit auch solche Sparer an, die mit Aktien und Co. bislang keine Berührungspunkte haben. Und bis diese ihre erste Order aufgeben, sei es letztlich nur eine Frage der Zeit.