Anlage in Krisenzeiten Diese vier Grafiken zeigen die Angst an den Börsen

Insbesondere der MSCI World Index stößt bei Anlegern auf großes Interesse. Anleger investieren so in 1600 Unternehmen aus aller Welt. In den vergangenen Jahren sind sie damit gut gefahren. Innerhalb der vergangenen vier Jahre legte der Index gut 40 Prozent an Wert zu. Vor allem mit Beginn der Börsenrally kurz nach Ausbruch der Pandemie sorgte er für satte Renditen.