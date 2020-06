Anlagestratege Götz Albert „Die Dividende ist nicht der neue Zins“

Anderen wiederum geht es so schlecht, dass sie Staatshilfe – in Form von Krediten oder durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld zum Beispiel – beanspruchen. Sollten gerade diese Unternehmen die Dividende aussetzen?

Das ist eine Frage, die sehr schnell moralisch aufgeladen wird. Die Lufthansa zum Beispiel erleidet einen unfassbaren Nachfragerückgang. Da ist es vollkommen klar, dass eine Dividendenauszahlung ökonomisch unangebracht wäre. Doch pauschal sollten Unternehmen, die Staatshilfe beziehen, nicht eine Ausschüttung ausschließen. Das Kurzarbeitergeld beispielsweise ist ein Anreiz des Staates an die Unternehmen, Mitarbeiter nicht zu entlassen. Was aber gerne vergessen wird: Das Kurzarbeitergeld wird ja nicht von einem abstrakten Staat bezahlt, sondern von der Summe aller Steuerzahler. Und die Unternehmen, die durch diese Leistung unterstützt werden, waren vor der Krise noch die Hochsteuerzahler in diesem Land.