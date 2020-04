Anlegen in Krisenzeiten Wie Warren Buffett von der großen Finanzkrise profitierte

Insgesamt hat Berkshire für BNSF 22 Milliarden Dollar in Cash ausgegeben und den Rest mit eigenen Aktien bezahlt. Obwohl die eigenen Aktien damals unterbewertet waren, also der wahre Wert der Übernahme teurer war als die 31 Milliarden Dollar, ist die Investition ein großartiger Investmenterfolg: Von 2010 bis 2019 hat BNSF über 37 Milliarden Dollar an Dividenden an Berkshire überwiesen, deutlich mehr als Berkshire damals dafür bezahlt hat. Allerdings sind die ausgegebenen Berkshire-Aktien heute auch deutlich mehr wert, so dass sich der Gewinn etwas relativiert. Trotz der Dividenden konnte Burlington Northern Santa Fe seine Ertragskraft weiter steigern und dürfte heute einen Wert von mehr als 75 Milliarden Dollar haben. Grob gesagt, hat sich der Wert des Investments seit der vollständigen Übernahme in 2010 mindestens verdreifacht.