Anlagestrategie Wie Privatanleger ihr Wertpapierdepot richtig strukturieren

25 Prozent des Depotwertes werden in Gold und 15 Prozent in Tages- oder Festgeld als Stabilitätsanker vorgehalten. Immer zum Jahresbeginn werden durch Kauf und Verkauf on Anteilen wieder die Ausgangsproportionen hergestellt. Stark gestiegene Anlageklassen werden zurückgestuft, damit sie keine Unwucht ins Depot bringen, zurückgebliebene Anlageklassen aufgestockt, um von einer späteren Erholung zu profitieren. So vermeiden Anleger, sich von Herdentrieben an der Börse anstecken zu lassen.