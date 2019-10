Anlagestrategie : ETFs: besser als Banksparen, einfacher als ein Aktiendepot

Anleger, die ihre Risikobereitschaft um Kosten zu sparen in Eigenregie ermitteln möchten, können sich an den historischen Daten orientieren. Sie zeigen, dass der maximale zwischenzeitliche Wertverlust von weltweit gestreuten Indizes wie beispielsweise dem Aktienindex MSCI World bei rund 50 Prozent liegt. Ausgehend von diesem Wert können Investoren überlegen, in welcher Höhe sie zwischenzeitliche Verluste tragen wollen. Sollte beispielsweise eine temporäre Wertminderung von 25 Prozent des Anlagewerts vertretbar sein, so könnte die Hälfte des Portfolios in Wertpapieren, wie etwa ETFs gehalten werden.