Fonds für grüne Anleihen Mit „Grüner Welle“ auf der Überholspur am Rentenmarkt

Bundesweite Proteste der Klimaschützer, Uno-Klimagipfel mit Greta Thunbergs Brandrede und das Klimaschutzpaket der Bundesregierung: Derzeit vergeht kaum ein Tag, ohne dass in den Medien über die „Fridays for Future“- oder „Extinction Rebellion"-Bewegung berichtet und Wege aus der Klimakrise diskutiert werden. Dieser mediale Hype setzt sich auch auf dem Finanzmarkt fort. Denn auch bei Anleihen gibt es eine „grüne Welle“ - der Markt für sogenannte Green Bonds boomt. In den zurückliegenden fünf Jahren hat sich das Emissionsvolumen entsprechender Finanzprodukte mehr als vervierfacht.