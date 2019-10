Fondskosten: Warum Profianleger Fondsanteile billiger bekommen

Wie es bereits DSW-Sprecher Kurz andeutet, können Fondsgesellschaften in nicht unerheblichem Maße davon profitieren, wenn sie einzelne, größere Aktienpositionen nicht an der Börse, sondern im freien Handel erwerben. Denn dabei ist es nicht unüblich, dass etwa ein Lebensversicherer oder betriebliche Rentenkasse ein Aktienpaket auf dem direkten Weg an den Mann bringen will. Da bei einem Verkauf an der Börse allein das Angebot einer solchen Menge eines bestimmten Titels den Kurs nach unten drücken würde, wird einem etwaigen alleinigen Abnehmer ein Rabatt von vielleicht drei, vier oder fünf Prozent eingeräumt.